Минобороны Украины запретило распространять сведения о потерях ВСУ

Публичный поиск пропавших без вести, а также обнародование информации о погибших военнослужащих ВСУ «помогают врагу в его действиях против Украины».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила замглавы Минобороны Украины Анна Маляр.

По её словам, потери Украины в войне и информация о количестве погибших являются государственной тайной. Эти данные не раскрывают, «чтобы РФ не смогла использовать их в собственных целях».

Чиновница потребовала «не распространять непроверенные данные о количестве погибших и других потерях украинской армии».

«Мы обращаемся к гражданам, общественным инициативам, которые пытаются публично устанавливать эти цифры, думая, что кто-то их скрывает, это не так, не работайте на врага и не открывайте эти цифры до окончания военного положения», – призвала Маляр.

Напомним, ранее главное управление разведки Украины запретило матерям военнослужащих ВСУ разыскивать пленных и пропавших без вести сыновей.

Симферополь, Валентин Карамазов

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