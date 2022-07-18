Незаменимые: скандал с многочисленными изменами в СБУ и Генпрокуратуре Украины может стать еще скандальнее

Скандал с многочисленными изменами в СБУ и Генпрокуратуре Украины может стать еще скандальнее.

Как уже сообщал «Новый День», 17 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уволил генпрокурора и отстранил главу СБУ за многочисленные факты госизмены сотрудников этих ведомств. По его словам, более 60 из их числа остались на контролируемых Россией территориях и стали работать на новые власти регионов.

Позднее Зеленский уточнил, что никого не увольнял, а просто отстранил главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову от должности. Теперь стало известно, почему никого не уволили.

«Ключевая проблема в том, что если их увольнять, это решение нужно проводить через Верховную Раду, и в таком случае правильно сразу предлагать альтернативную кандидатуру на назначение. А назначать некого – ни в ГПУ, ни в СБУ. Поэтому Баканова и Венедиктову решили не уволить, а отстранить, – цитирует «Страна.ua» источники в правоохранительных органах Украины. – По Баканову идет расследование, и там все очень серьезно. А Венедиктову давно уже хотели уволить, там был просто бардак и отсутствие работы».

Киев, Платон Ефимчук

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