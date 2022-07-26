«Дальше – катастрофа»: валютных резервов Украины осталось на 2,5 месяца боёв – Financial Times

Недавняя сделка с западными кредиторами об отсрочке выплаты внешних долгов и одновременно резкое ослабление курса гривны лишь продлят на короткое время агонию, но не спасут Украину от финансово-экономической катастрофы. Уже сегодня ежемесячный дефицит украинского бюджета составляет 5 млрд долларов, а валютные резервы Нацбанка сократились до 12,9 млрд долларов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на западных и украинских экспертов пишет Financial Times.

По мнению авторов публикации, отсрочка выплаты кредитов и резкая девальвация национальной валюты позволит Украине разово высвободить всего 6 млрд долларов. Однако этого слишком мало, так как данная сумма покрывает лишь немногим больше месячной потребности страны.

Вместе с тем, западные союзники на фоне кризиса не торопятся с предоставлением финансовой помощи, способной покрыть ежемесячный бюджетный дефицит в 5 млрд долларов. К слову, недавно Киев запросил у Запада вместо 5 уже 9 млрд долларов помощи в месяц.

«Резкое падение фиксированного обменного курса было призвано замедлить быстрое истощение валютных резервов Украины. Граждане, бежавшие за границу, использовали гривневые банковские карты для вывода из страны 1,5 млрд долларов в месяц по искусственно заниженному тогда курсу», – цитирует FT Марию Репко из Центра экономической стратегии в Киеве.

Учитывая то, что война вынудила Киев увеличить ежемесячные оборонные расходы с 250 млн долларов в феврале до 3,3 млрд долларов в мае, правительство, которое уже сократило расходы на целый ряд аспектов повседневной жизни государства, может быть вынуждено принять ещё более радикальные меры.

«Что-то нужно делать внутри страны – либо резко повысить налоги, либо резко сократить расходы. Все думали, что война скоро закончится... но она продлится месяцы, если не годы», – приводит издание слова профессора экономики Калифорнийского университета в Беркли Юрия Городниченко.

Однако повышение налогов для бизнеса может привести к банкротству ещё большего количества предприятий, усугубляя и без того тяжелейший гуманитарный кризис.

По самым осторожным прогнозам рейтингового агентства Moody's, в 2022 году дефицит бюджета Украины составит 22% или 50 миллиардов долларов. Большая его часть формируется за счёт невозможности покрыть те самые потребности в 5 млрд долларов (или уже 9 млрд) в месяц, о которых ранее заявляли в украинском правительстве.

Несмотря на то, что западные союзники пообещали Украине финансовую помощь на общую сумму в 38 млрд долларов, пока предоставлено (и уже истрачено) лишь 12,7 из них, а остальная сумма безнадёжно застряла из-за позиции ряда ведущих стран ЕС, переживающих за невозврат долгов Киевом.

«Украина сжигала свои валютные резервы, чтобы финансировать военные действия. Центральный банк с момента вторжения купил государственных облигаций на сумму 7,7 млрд долларов, в том числе на 3,6 млрд долларов только в прошлом месяце – де-факто это означает печатанье гривны», – пишет FT.

Издание приводит слова министра финансов Украины Сергея Марченко о том, что полагаться на печать денег «очень рисковано», так как инфляция за время войны уже выросла в два раза, достигнув 20% и выше, а после недавней девальвации гривны вырастет ещё больше.

В настоящий момент резервы Нацбанка составляют 12,9 млрд долларов, чего достаточно для покрытия примерно 2,5 месяцев функционирования украинской экономики. Из этого Financial Times делает вывод о том, что деньги у Украины могут окончательно закончиться уже осенью.

«Если они сожгут свои резервы, им придётся решать – платить солдатам или медсёстрам. У них будут тяжёлые проблемы с управлением школами и больницами. Это – катастрофа», – цитирует издание инвестиционного директора британской управляющей компании Abrdn Виктора Жабо.

Симферополь, Валентин Карамазов

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