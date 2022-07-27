Не прошло и года: в Феодосии отправили в отставку очередного мэра

В Феодосии повторилась ситуация с отставкой мэра.

«Встретился с главой администрации Феодосии Андреем Викторовичем Лебедевым. По итогам встречи Андрей Викторович, следуя моей рекомендации, написал заявление об увольнении по собственному желанию», – заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», предыдущий градоначальник Сергей Бовтуненко 26 октября прошлого года тоже был отправлен в отставку «по собственному» после встречи с Аксеновым. Лебедев в это время возглавлял феодосийский хлебокомбинат «Крымхлеб».

Он принял участие в конкурсе на освободившееся кресло и стал мэром в декабре 2021 года. Серьезные претензии к его работе были озвучены в середине июня. Аксенов даже пригрозил: «Если все системные вопросы не будут решены, руководство города в полном составе, включая советников, покинет свои посты».

На решение системных вопросов было отведено 2 дня, но власти Феодосии не уложились и в 1,5 месяца.

«Руководству города было дано время на устранение выявленных недостатков, но результаты этой работы нельзя признать удовлетворительными», – заявил сегодня глава РК.

Феодосия, Олег Яковенко

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