«Не подлежит разглашению»: Зеленский отказался обнародовать указ о лишении Коломойского гражданства

Администрация президента Зеленского отказалась предоставить копию указа о лишении гражданства Украины олигарха Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной партии «ОПЗЖ» Вадима Рабиновича, главы теробороны Днепропетровской области Геннадия Корбана и некоторых других лиц.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили украинские СМИ, публикуя ответ офиса Зеленского на запрос по этому поводу.

В администрации украинского президента ссылаются на то, что в таких указах «содержится конфиденциальная информация, которая не подлежит разглашению».

Вместе с тем, там признали, что недавно действительно было два указа о лишении гражданства.

Напомним, ранее у Геннадия Корбана при въезде из-за границы пограничники изъяли украинский паспорт.

Симферополь, Валентин Карамазов

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