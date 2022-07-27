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Среда, 27 июля 2022, 15:30 мск

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«Не подлежит разглашению»: Зеленский отказался обнародовать указ о лишении Коломойского гражданства

Корбан (слева) и Коломойский. Фото: администрация Днепропетровска (архив)

Администрация президента Зеленского отказалась предоставить копию указа о лишении гражданства Украины олигарха Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной партии «ОПЗЖ» Вадима Рабиновича, главы теробороны Днепропетровской области Геннадия Корбана и некоторых других лиц.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили украинские СМИ, публикуя ответ офиса Зеленского на запрос по этому поводу.

В администрации украинского президента ссылаются на то, что в таких указах «содержится конфиденциальная информация, которая не подлежит разглашению».

Вместе с тем, там признали, что недавно действительно было два указа о лишении гражданства.

Напомним, ранее у Геннадия Корбана при въезде из-за границы пограничники изъяли украинский паспорт.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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