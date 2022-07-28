Зеленский готов передать Коломойского американским следователям

Олигарха Игоря Коломойского лучше всего передать США, где на него заведено неколько уголовных дел.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил советник главы администрации украинского президента Сергей Лещенко, отвечая на вопрос, как намерены поступить власти Украины с Коломойским после лишения его гражданства.

«С моей точки зрения, его лучше отдать Америке, пусть она быстро проведет судебное следствие и поставит точки над I, приговорит его, если посчитает нужным, к тюремному заключению, а деньги конфискованные будут переданы украинскому народу, как тем, кто потерпел от этого», – сказал Лещенко.

Накануне администрация Зеленского отказалась предоставить копию указа о лишении гражданства Украины олигарха Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной партии «ОПЗЖ» Вадима Рабиновича, главы теробороны Днепропетровской области Геннадия Корбана и некоторых других лиц.

Симферополь, Валентин Карамазов

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