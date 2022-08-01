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Понедельник, 1 августа 2022, 14:15 мск

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Развожаев объявил Севастополь прифронтовым городом

Севастополь объявлен прифронтовым городом – об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.

Как уже сообщал «Новый День», вчера у штаба Черноморского флота взорвался беспилотник, начиненный поражающими элементами. Пока ведется следствие, городские власти обсуждают вопросы безопасности:

«К этой работе необходимо относится очень серьезно. Ситуация серьезная. Севастополь – прифронтовой город, и каждый должен ответственно подойти к работе», – подчеркнул градоначальник на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

Напомним, со вчерашнего дня в городе объявлен режим высокого уровня террористической опасности.

Севастополь, Илья Пелехов

© 2022, РИА «Новый День»

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