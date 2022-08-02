Россия в шаге от «грандиозной пропагандистской победы» на Украине – Bloomberg

Экономика Украины может рухнуть со дня на день из-за взятой Евросоюзом паузы в предоставлении регулярной финансовой помощи Киеву.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишет издание Bloomberg.

По мнению авторов, две причины могут привести Украину к национальному дефолту и экономическому краху – это перечисление Киеву всего лишь одного миллиарда евро из 9-миллиардного пакета и традиционная августовская «деловая пауза» или проще говоря – каникулы у европейской бюрократии в Брюсселе. Во время них деловая активность существенно замирает.

Однако украинская экономика не может обойтись без застрявших восьми миллиардов и ждать окончания сезона отпусков. Её падение грозит «пропагандистской победой Путина над Западом».

«В течение шести месяцев страна ведет войну на два фронта: сдерживая российскую армию на поле боя и противодействуя экономическому блицкригу, который быстро приводит её хрупкую экономику к деградации. ЕС обязался поддерживать экономику Украины на плаву перед лицом агрессии – и сейчас он не должен допустить, чтобы бюрократическая и политическая дисфункция мешала этому», – тревожится Bloomberg.

«Крах украинской экономики, символизируемый национальным дефолтом, принесёт России грандиозную пропагандистскую победу и подорвёт моральный дух украинцев. Кремль представит это как унизительное поражение, утверждая, что российская экономика победила, несмотря на западные санкции. Это сценарий, которого необходимо избежать», – пишет издание.

Симферополь, Валентин Карамазов

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