Венгры и словаки сами оплатили Украине транзит российской нефти

Венгерская компания MOL сама заплатила украинской стороне за транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.

Таким же образом поступила и словацкая компания Slovnaft. Ожидается, что поставки возобновятся в ближайшие дни.

Напомним, 4 августа «Укртранснафта» остановила прокачку российской нефти по трубопроводу «Дружба» в сторону Венгрии, Чехии и Словакии. Причиной стало то, что российская «Транснефть» не смогла оплатить транзит из-за европейских санкций.

Симферополь, Валентин Карамазов

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