Украина остановила транзит нефти из России в Венгрию, Чехию и Словакию

Украинская государственная компания «Укртранснафта» остановила прокачку российской нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба» в адрес Венгрии, Чехии и Словакии. Об этом сообщила пресс-служба «Транснефти». Там отметили, что российская компания не смогла оплатить услуги транзита из-за санкций Евросоюза. В «Транснефти» уточнили, что «Укртранснафта» осуществляет транспортировку нефти на условиях 100% предоплаты.

В компании также сообщили, что транзит российской нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» через Белоруссию в направлении Польши и Германии идет в штатном режиме.

По информации «Транснефти», Украина прекратила прокачку по южной ветке «Дружбы» 4 августа.

«При осуществлении платежа от 22 июля 2022 года за транзит российской нефти по территории Украины в августе текущего года денежные средства были возвращены на счет ПАО «Транснефть» 28 июля», – говорится в сообщении российской компании.

Обслуживающий «Транснефть» Газпромбанк уведомил компанию, что «платеж был возвращен в связи с вступлением в силу Регламента ЕС 2022/1269, в том числе был уточнен порядок контроля трансграничных платежей из РФ», – отметили в компании. Там пояснили, что «европейские банки больше не уполномочены самостоятельно принимать решение о возможности проведения той или иной операции».

«Для подтверждения факта, что операция не попадает в число запрещенных, необходимо получать разрешение от национального уполномоченного государственного органа», – заявили в «Транснефти», добавив, что европейские регуляторы пока не сформировали единую позицию по алгоритму действий для банков различных юрисдикций и не выработали порядок выдачи таких разрешений.

Надо отметить, что Поступающая по трубопроводу «Дружба» нефть не попадает под санкции ЕС. Против остальной российской нефти страны Европы ввели эмбарго в рамках шестого пакета санкций.

Российская компания проинформировала о сложившейся ситуации Минэнерго России, «Укртранснафту» и российских грузоотправителей, поставляющих ресурсы в направлении Чехии, Венгрии и Словакии. «Транснефть» прорабатывает альтернативные варианты оплаты услуг за транзит российской нефти через Украину. Также направлено обращение в Газпромбанк для получения от европейского регулятора разрешения проводить платежи, сообщила компания. В «Укртранснафте» ситуацию пока не комментируют.

Надо отметить, что трубопроводная нефть из России не попала под санкции Евросоюза. Против остальной российской нефти европейское эмбарго вступит в силу в декабре этого года. В преддверии санкций страны Южной Европы – Италия, Испания, Греция, Болгария и Румыния – активно закупают российскую нефть, пишет Bloomberg, ссылаясь на данные о движении танкеров.

Москва, Наталья Петрова

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