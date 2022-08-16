Поврежденные железнодорожные пути на севере Крыма восстановлены

Поврежденные железнодорожные пути в Джанкойском районе восстановлены, однако движение пока не возобновлено.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня утром в селе Майское на севере Крыма зафиксирована серия взрывов, вызванная детонацией боеприпасов во временном хранилище. Майское расположено в одном километре от железнодорожной станции Азовская, через которую идут поезда на Джанкой, а оттуда – в Симферополь, Севастополь и Евпаторию. Железнодорожная ветка проходит и по территории села, где сегодня произошло ЧП. Разлетающиеся осколки повредили часть пути.

«Поврежденные железнодорожные пути восстановлены, – заявил глава РК Сергей Аксенов. – Движение поездов на данном участке возобновится после завершения всех необходимых мероприятий, связанных с обеспечением безопасности».

По данным оператора перевозок «ГрандСервисЭкспресс», из-за ЧП в Майском задержано 6 пассажирских поездов, следовавших в Крым, и один – из Крыма. Задержка составляет от 1 до 3 часов.

Симферополь, Лиана Макоба

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