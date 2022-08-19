Новый командующий Черноморским флотом России сам заявил о своем назначении

Новый командующий Черноморским флотом России сам представился своим подчиненным.

Как уже сообщал «Новый День», 17 августа появилась информация о назначении на эту должность Виктора Соколова. Однако отдел информационного обеспечения Черноморского флота эти данные не подтвердил, назвав их сплетнями: «Когда будет назначен, тогда будет официально об этом сообщено», – цитировало РБК представителя отдела. Похоже, что пресс-служба просто была не в курсе.

Сегодня Виктор Соколов на встрече с офицерами-выпускниками в Севастополе сам сообщил о своем назначении: «Назначен исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом приказом министра обороны России 10 числа. Сегодня с вами провожу первую встречу», – заявил он.

О причинах отставки его предшественника Игоря Осипова по-прежнему не сообщается.

Севастополь, Олег Яковенко

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