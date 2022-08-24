Лига Содружества: в России организуют новый футбольный чемпионат

Футболисты Крыма, Севастополя, ЛНР, ДНР, Абхазии, Южной Осетии, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей примут участие в объединенном чемпионате, который должен состоятся в 2023 году. Об этом заявил заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов.

Как уже сообщал «Новый День», в июле Министерство спорта России предложило создать новую футбольную лигу, в которой смогут принимать участие клубы Крыма, Абхазии, Донецкой и Луганской народных республик. Предполагалось, что новая лига станет отдельной структурой, не относящейся к Российскому футбольному союзу. Тогда заявлялось, что в соревнованиях смогут участвовать так же команды из Южной Осетии, Херсона, Запорожья и вузов России.

Теперь объявлено о проведении турнира, который будет называться Лига Содружества. В роли организатора должен выступить Крымский футбольный союз, обладающий опытом проведения матчей Национальной студенческой футбольной лиги.

Симферополь, Олег Яковенко

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