Требование националистов закрыть музей Михаила Булгакова в Киеве и ликвидировать все его памятные скульптуры – не может вызвать ничего, кроме негодования и ярости у нормальных украинцев.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил известный на Украине философ Сергей Дацюк, в своё время активно поддержавший оба украинских майдана – 2004 и 2014 годов.

«Когда мне говорят, что Булгакова читать не нужно, и его музей уничтожим, я выхожу из себя. Это чего вы так решили? Украинский националист, он же хочет, гад, прийти и мне навязать своё видение. Он чувствует себя больным, если не пришёл и не нагнул меня. Чувствует себя нездоровым. Он допустить не может, что кто-то может считать иначе, и с ним нужно договариваться. В его картине мира, националиста, договаривание со мной, который считает иначе, это – уничижение», – приводит слова Дацюка «ПолитНавигатор».

«Мы 31 год спорили о языке, вере, истории, Петлюре. В конечном итоге, прос..али всё – промышленность, образование», – поддержал философа ведущий программы.

Симферополь, Валентин Карамазов

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