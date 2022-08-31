«Ненавидел и порочил Украину»: в Киеве продолжили атаку против Булгакова

Секретариат Национального союза писателей Украины потребовала закрыть музей писателя Михаила Булгакова в доме в центре Киеве, где тот жил в 1906-1919 годах. Об этом говорится в заявлении на сайте организации. Там считают, что Булгаков «ненавидел Украину и порочил ее в своих произведениях». Вместо музея писателя предложено открыть музей украинского композитора Александра Кошицы, который жил в доме до 1906 года.

«Может ли в самом центре Киева и дальше работать музей писателя, который яростно ненавидел Украину и ее независимость, а также порочил, как только мог, ее в своих произведениях, например, в романе «Белая гвардия» (1925 г.)?!» – говорится в заявлении.

Союз писателей Украины назвал Булгакова «одним из предтечей» Русского мира.

На инициативу о закрытии музея классика отреагировала представитель МИД России Мария Захарова. «Если для москвичей «квартирный вопрос» стал единственным, что их испортило, то этих «иванов бездомных» он добил», – написала она в Telegram.

Напомним, что в середине августа со здания одного из корпусов Киевского университета сняли мемориальную доску, посвященную Михаилу Булгакову. Инициатором демонтажа памятной доски стала общественная организация «Экспертный корпус». Активистка организации Татьяна Швидченко назвала писателя «украинофобом», а памятную доску классику «маркером российской оккупации».

До этого, как сообщал «Новый День», Булгакова наряду с Александром Пушкиным и Глебом Жегловым на Украине признали «имперскими отравителями» и внесли в «списки на снос». В июне было принято убрать писателя, родившегося в Киеве, из школьной программы. В июле националисты потребовали уничтожить памятник Булгакову в украинской столице, заменив на мемориал более «достойного, истинно украинского литератора».

Киев, Наталья Петрова

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