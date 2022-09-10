«Репараций мало – только полная капитуляция РФ» – глава Совбеза Украины

Украину уже не устроит ни «сдача» Россией Крыма с Донбассом, ни огромные репарации за «вторжение».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

По его словам, Киев вместе с западными союзниками будет добиваться «полной капитуляции и демилитаризации РФ».

«Мы должны понять: если Россия останется в том виде, в каком она есть, то это лишь вопрос времени, когда она сможет начать еще одну войну. Поэтому наша задача – сделать Россию такой, чтобы у нее не было даже желания думать, что она может нападать на соседей, тем более таким образом, как она сделала по отношению к нашей стране», – сказал Данилов.

Напомним, недавно пресс-секретарь президента РФ допустил переговоры Кремля с президентом Украины Владимиром Зеленским на условиях Москвы.

Симферополь, Валентин Карамазов

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