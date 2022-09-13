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Вторник, 13 сентября 2022, 17:03 мск

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Кулеба всыпал Шольцу за нерасторопность в поставках танков

Канцлер Германии Олаф Шольц. Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Германия непростительно затягивает поставки современных вооружений Украине, постоянно выискивая аргументы для оправданий.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким резким заявлением в адрес Берлина выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Сигналы из Германии разочаровывают, в то время как Украине сейчас нужны «Леопарды» и «Мардеры», чтобы освобождать людей и спасать их от геноцида. Ни одного рационального аргумента, почему это оружие нельзя предоставить – только абстрактные страхи и оправдания. Чего боится Берлин, а Киев – нет?», – заявил Кулеба.

Напомним, ранее немецкая Die Welt сообщила, что Шольц отказал Киеву в поставках новых танков Leopard 2. Однако на Украине уверены, что США «продавят» Берлин, и бронетехника поступит в распоряжение Киева.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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