Крымские клубы войдут в Футбольную национальную лигу, но не сейчас

Крымские клубы начнут включать в российские футбольные лиги не ранее следующего сезона. Об этом сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 2014 года, после вхождения Крыма в состав России, команды полуострова по решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) играли в чемпионате региона.

«Мы руководствуемся письмами, полученными Российским футбольным союзом от ФИФА и УЕФА в 2014 году. Они приняли решения, в рамках которых Крым признавался особой футбольной зоной, – уточнил Дюков. – Футбол в Крыму должен развиваться, определенная работа по развитию футбола проводится».

Напомним, в июле Министерство спорта России предложило создать новую футбольную лигу, в которой смогут принимать участие клубы Крыма, Абхазии, Донецкой и Луганской народных республик. Предполагалось, что новая лига станет отдельной структурой, не относящейся к Российскому футбольному союзу. Тогда заявлялось, что в соревнованиях смогут участвовать так же команды из Южной Осетии, Херсона, Запорожья и вузов России.

В августе было объявлено о проведении турнира, который будет называться Лига Содружества. В роли организатора должен был выступить Крымский футбольный союз, обладающий опытом проведения матчей Национальной студенческой футбольной лиги.

Теперь Дюков сообщил, что планируется создать рабочую группу по включению крымских клубов в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

«Будет проведен аудит, будет разработана рабочая карта по лицензированию клубов Крымского футбольного союза», – заявил президент РФС.

По его словам, крымские клубы уже получили информацию, как пройти лицензирование. Теперь предстоит разработать дорожную карту, и только тогда станет понятно, когда ФНЛ «сможет принять решение о включении клубов в состав Второй лиги». По словам Дюкова, это может произойти в сезоне 2023-2024 годов.

Симферополь, Олег Яковенко

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