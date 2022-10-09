«Этого ждут граждане России» – Медведев рассказал об ответе РФ на подрыв Крымского моста

Причастные к теракту на Крымском мосту украинские власти должны быть уничтожены.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев после встречи президента РФ с главой Следкома Александром Бастрыкиным, где Путин заявил, что подрыв организовали украинские спецслужбы.

«Это террористический акт и диверсия, совершённые криминальным киевским режимом. Сомнений нет, да и не было. Все доклады и выводы сделаны. Ответом России на это преступление может быть только прямое уничтожение террористов. Так, как это и принято в мире. Именно этого ждут граждане России», – сказал Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон.

Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил ядерный ответ РФ на подрыв Украиной Крымского моста.

Напомним, завтра, 10 октября, Владимир Путин проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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