Родной город Зеленского Кривой Рог может быть полностью обесточен

Кривой Рог может быть принудительно отключен от электроснабжения в полном объёме из-за повреждения ракетным ударом местной ТЭС, одной из крупнейших на Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава военной администрации города Александр Вилкул.

Частично спасти ситуацию может лишь максимальное ограничение потребления электроэнергии всеми промышленными предприятиями и жителями города.

Напомним, сегодня в Тернополе уже отключились лифты, а во Львове – сотовая связь. Ранее центральные власти призвали украинцев не включать пылесосы, чайники и микроволновки.

Как известно, сегодня ВС РФ нанесли серию ракетных ударов по украинской энергетической инфраструктуре в ответ на теракт на Крымском мосту, совершённый СБУ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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