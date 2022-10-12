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Конфликт на Украине

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Среда, 12 октября 2022, 17:00 мск

Новости Крым

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Украинцев начали отключать от света за нежелание экономить электроэнергию

Фото: «Укрэнерго»

Граждане Украины не прислушались к призывам после ракетных ударов по инфраструктуре экономить энергию и не включать бытовые электроприборы. Теперь их отключают от света.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о принудительном обесточивании жилого сектора объявили в «Укрэнерго».

«С 8:00 Украина потребляет электроэнергии на 6% больше, чем вчера. Поэтому энергетики вынуждены использовать веерные отключения в Киеве и Киевской области, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Харьковской и Сумской областях», – объявили в ведомстве.

Компания вновь призвала людей экономить электроэнергию и опубликовала инструкцию, как это сделать.

Как известно, ВС РФ нанесли серию ракетных ударов по украинской энергетической инфраструктуре в ответ на теракт на Крымском мосту, совершённый СБУ.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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