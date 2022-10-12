Вслед за светом на Украине пропала вода

Во время последних ракетных ударов ВС РФ на Украине были повреждены более сотни объектов водоснабжения.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением во время брифинга выступил президент ассоциации «Укрводоканалэкология» Дмитрий Новицкий.
«В восьми областях Украины российские ракеты повредили более сотни объектов водоснабжения. Во Львове, Сумах, Николаеве также пострадала инфраструктура водоканалов и возникли определенные сложности в связи с энергоснабжением», – сказал он.
Как известно, ВС РФ нанесли серию ракетных ударов по украинской энергетической инфраструктуре в ответ на теракт на Крымском мосту, совершённый СБУ.
Симферополь, Валентин Карамазов
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