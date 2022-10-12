«Отключим всё» – премьер-министр Украины приказал населению сократить потребление энергии на 25%

Украинцы должны сократить потребление электроэнергии на 25% с 17 до 22 часов ежедневно.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое распоряжение издал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В противном случае, предупредил он, жителей ждут веерные отключения электроэнергии, что повлечёт за собой отключение тепла и водоснабжения.

Как жителям точно определить процент сокращения потребления – Шмыгаль не пояснил.

Между тем, о принудительном обесточивании жилого сектора уже объявили в «Укрэнерго». Это связано с тем, что граждане страны не прислушались к призывам экономить энергию и не включать бытовые электроприборы.

Как известно, ВС РФ нанесли серию ракетных ударов по украинской энергетической инфраструктуре в ответ на теракт на Крымском мосту, совершённый СБУ.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»