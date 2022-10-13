В Крыму резко сократились объемы бронирования туров и отелей

В Крыму отмечается резкое снижение объемов бронирования туров и отелей.

Как уже сообщал «Новый День», власти Крыма разошлись в оценках туристического сезона: глава РК Сергей Аксенов заявил, что «с января по август регион посетило более 5,26 миллиона отдыхающих». У министра курортов и туризма РК Вадима Волченко другие данные: «Если говорить об итогах сезона, 4,2 миллиона туристов приняли Крым».

По данным туроператоров турпоток в этом году сократился на 30%, по оценке властей – на 20%. Большие надежды возлагались на межсезонье и новогодние праздники. Но они могут не оправдаться:

«Новости о частичной мобилизации стали причиной «просадки» всего туристического рынка еще в конце сентября. Уменьшение объема и снижение темпов бронирований туроператоры видят не только по зарубежным, но и по внутренним направлениям, – рассказали в Ассоциации туроператоров России. – Крым в данном случае не стал исключением – направление, напротив, пострадало больше других. Бронирования на межсезонье и Новый год пока единичные».

Свою лепту вносит и транспортная составляющая: аэропорт Симферополя по-прежнему закрыт, но в межсезонье и зимой большинство туристов предпочитали добираться до полуострова именно на самолете. И именно этот фактор эксперты считают основной причиной сокращения потока, так как зимой туристы предпочитают короткие отпуска, и дорога по земле может стать длинее отдыха. Кроме того, в отличие от летнего сезона, когда поездка на автомобиле в является частью путешествия в Крым, зимой дорога не так приятна и более опасна.

«В этом году, по прогнозам экспертов, в межсезонье туристов в Крыму будет меньше, чем обычно. На данный момент бронирования туров практически нулевые, – отмечают в АТОР. – Если в прошлом году в это время уже фиксировались бронирования на новогодние праздники и даже март в Крыму, то в этом году туристы пока не спешат покупать туры ни на ноябрь, ни на новогодние праздники».

Впрочем, министр курортов и туризма РК Вадим Волченко, как всегда оптимистичен: «Сейчас загрузка, несмотря на все новости последних дней, составляет порядка 40% – 50% в среднем по Крыму у торговли средствами размещения. А у некоторых и 80% – 90% – прежде всего это санатории», – заявил он в эфире «Радио Крым».

Эксперты же считают, этой зимой закрытых на межсезонье объектов размещения в Крыму будет гораздо больше, чем в прошлом году. На плаву останутся только те, кто может позволить работать в убыток, то есть обладает «подушкой безопасности», а также часть санаториев, основная загрузка которых связана с исполнением госконтрактов.

Симферополь, Лиана Макоба

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