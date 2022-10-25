В России вырос спрос на новогодние туры после заявлений регионов о завершении мобилизации

Туроператоры заявили о возвращении спроса на новогодние туры внутри страны после того, как власти Москвы, Подмосковья и ряда других регионов объявили о завершении частичной мобилизации.

Продажи туров на новогодние праздники выросли на 25-30% по сравнению с прошлым годом, сообщил гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин газете «Коммерсантъ». По его словам, спрос, рухнувший в сентябре после объявления частичной мобилизации, начал расти после того, как Москва, Подмосковье и некоторые другие регионы сделали заявления о прекращении мероприятий по мобилизации.

В «Интуристе» сообщили, что всплеск интереса к внутренним направлениям на новогодние праздники наблюдается с конца прошлой недели. В Fun&Sun заявили, что общее число бронирований сейчас сопоставимо с уровнем 2021 года, отметив, что динамика продаж сейчас вернулась к показателям первой половины сентября.

Наиболее востребованными у россиян стали курорты Кубани (особенно горнолыжные базы в Сочи), Северного Кавказа (Домбай, Приэльбрусье, Архыз, Кавминводы), а также Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье, Казань. Так, на курорте «Красная поляна», по словам Ромашкина, сейчас загрузка номеров на новогодние праздники составляет 45%, что на 10 процентных пунктов выше по сравнению с прошлым годом.

Эксперт объяснил наблюдаемый в настоящее время рост спроса на внутренние курорты со снижением доступности выездных направлений на фоне санкционного давления.

Как отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, отдохнуть на Новый Год в России сейчас дешевле, чем за рубежом, в частности за счет существенного объема перевозки.

При этом, как указывают туроператоры, единственным отечественным курортом, куда не спешат ехать туристы, остается Крым. По словам одного из участников рынка, продажи туров на новогодние праздники на полуостров практически встали. Он связывает такую ситуацию, в частности, со взрывом на Крымском мосту. Другой собеседник издания заявил, что продажи туров в Крыма рухнули на 80%.

Москва, Наталья Петрова

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