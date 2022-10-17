Собянин сообщил о завершении мобилизации в столице

В столице завершен призыв граждан на военную службу в рамках частичной мобилизации. Об этом на своем персональном сайте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«По информации военного комиссара г. Москвы, задачи по частичной мобилизации, установленные на основании указа президента и задания министерства обороны, выполнены в полном объеме. Пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября 2022 года, в 14.00. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие», – написал градоначальник.

Он отметил, что мобилизация стала огромным испытанием для тысяч московских семей, чьи отцы, мужья и сыновья идут в действующую армию. В то же время, выполнение задачи по частичной мобилизации «стало возможным в первую очередь благодаря ответственности, чувству долга и патриотизму москвичей».

«Дорогие мои, говорю вам слова благодарности и признательности. Мы все волнуемся и переживаем за вашу судьбу, за трудности и опасности, которые вам предстоят и с которыми вы уже сталкиваетесь. Будем надеяться и молиться, чтобы вы вернулись живыми и здоровыми. Вернулись с победой. Отстояли безопасность и независимость нашей страны», – подчеркнул Собянин.

Мэр добавил, что Москва будет заботиться о семьях мобилизованных, а также продолжит оказывать прямое содействие минобороны в материально-техническом обеспечении.

Москва, Андрей Дорофеев

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