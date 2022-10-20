Магаданская область выполнила задачи по частичной мобилизации

Магаданский губернатор Сергей Носов заявил о выполнении задач по частичной мобилизации. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.
«Задачи по частичной мобилизации Магаданская область выполнила полностью», – написал Носов.
Кроме того, губернатор рассказал о выплатах для мобилизованных. Призванные жители Магаданской области получат единовременно по 150 тысяч рублей. Эта сумма поможет семьям военнослужащих поддерживать уровень качества жизни.
Ранее о выполнении задач частичной мобилизации заявили в Москве и Подмосковье.
Магадан, Зоя Осколкова
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