Магаданская область выполнила задачи по частичной мобилизации

Магаданский губернатор Сергей Носов заявил о выполнении задач по частичной мобилизации. Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

«Задачи по частичной мобилизации Магаданская область выполнила полностью», – написал Носов.

Кроме того, губернатор рассказал о выплатах для мобилизованных. Призванные жители Магаданской области получат единовременно по 150 тысяч рублей. Эта сумма поможет семьям военнослужащих поддерживать уровень качества жизни.

Ранее о выполнении задач частичной мобилизации заявили в Москве и Подмосковье.

Магадан, Зоя Осколкова

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