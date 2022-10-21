Новогодний отдых за границей подорожал до 67%

Отдых за границей на новогодние праздники обойдется россиянам в среднем до 67% дороже, чем в прошлом году. Самым популярным направлением стал Египет, пишут «Известия».

Level.Travel готов отправить россиян в Египет на неделю за 181,4 тыс. рублей. Таков средний чек на двоих, что 37% дороже по сравнению с 2021 годом. Вторым по полярности стала Шри-Ланка, где недельный отдых обойдется дороже на 44% – в 260 тыс. рублей.

На турецких курортах неделя проживания обойдется в среднем на 67% дороже, в 187 тыс. рублей. Отдохнуть в России можно, в среднем, за 54 тысячи. Чек вырос за год на 36%.

Более половины клиентов Tez Tour выбирают новогодние туры в Египет. Продажи в ОАЭ составляют около 15% и стоят на 30-35% больше, чем в прошлом году. По 10% продаж приходится на Турцию, Мальдивы и Таиланд. По данным агентства, новогодний отдых в Турции подорожал на 35-40%, в ОАЭ – на 30-35%, на Мальдивах – на 20%.

По данным Ассоциации туроператоров России, стоимость новогодних программ в России и за границей выросла на 10-30%. Только туры в Таиланд подешевели на 10-15% по сравнению с 2021 годом.

В Крыму отметили сокращение объемов бронирования туров и отелей на 20-30%. Участники туристического рынка надеются на наплыв туристов во время новогодних каникул.

Москва, Наталья Рязанова

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