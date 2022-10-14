Суд вынес решение в отношении симферопольского школьника, решившего убить одноклассника

Суд избрал меру пресечения симферопольцу напавшему с ножом на одноклассника.

Как уже сообщал «Новый День», накануне в одной из школ крымской столицы старшеклассник пристал с разборками к одному из соучеников. Тот на провокации. Не поддался и вышел из класса. Тогда зачинщик разборок достал нож и со спины напал на другого одноклассника, нанеся ему несколько ударов в шею и лицо.

Подростка в тяжелом состоянии госпитализировали, сейчас его жизни ничего не угрожает.

В действиях нападавшего следователи усмотрели покушение на убийство. Сегодня суд отправил парня под домашний арест минимум до 10 декабря.

Симферополь, Лиана Макоба

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