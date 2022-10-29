В администрации Зеленского назвали «примитивным шантажом» приостановку Россией «зерновой сделки»

Россия занимается «примитивным ядерным, энергетическим и продовольственным шантажом».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя приостановку российской стороной участия в «зерновой сделке».

Ранее стало известно, что Российская Фдерация больше не гарантирует безопасный проход судов с украинским зерном по Чёрному морю и приостанавливает участие в договоре с ООН и Турцией по его перевозке. Об этом заявили в МИД РФ после террористической атаки беспилотников на бухту Севастополя и на корабли ЧФ РФ.

«Примитивность российского шантажа во всём. Ядерный шантаж, энергетический, продовольственный... Выдумки о «грязной бомбе», над которыми смеётся весь мир. Вымышленные теракты на собственных объектах (Крымский мост – прим. «НД»)... Всё слишком просто и предсказуемо», – написал Ермак в своём телеграм-канале.

Между тем, в МИД Украины уже призвали страны мира потребовать от России возврата к выполнению «зерновой сделки».

Симферополь, Валентин Карамазов

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