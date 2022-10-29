«Израиль взял верное направление» – Кулеба обещает «дожать» Тель-Авив в вопросе поставок оружия Украине

Израиль уже делится с Киевом разведданными по расположениям войск РФ и поставкам России иранских вооружений. Совсем скоро наступит время, когда на Украину начнёт поступать израильское оружие в широком асортименте.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

При этом он отругал официальные лица Тель-Авива за то, что они пока придумывают оправдания, чтобы не предоставлять Украине, в частности, системы ПВО.

«Если вы почитаете высказывания израильских политиков, то увидите, что они сами очень неубедительно аргументируют, почему они этого не делают, придумывают какие-то сложные конструкции, самим очень трудно себя оправдывать. Но каждый – разговор наш с ними на разных уровнях... И постепенно, шаг за шагом Израиль движется в правильном направлении», – написал Кулеба в соцсети.

Ранее посол Украины в Германии заявил, что ФРГ обязательно начнет поставлять Украине танки.

Симферополь, Валентин Карамазов

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