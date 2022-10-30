В Польше вслед за Эстонией объявили охоту на украинцев-мошенников

В Польше начали приостанавливать выплаты украинским беженцам. Проверки коснулись участников двух миграционных программ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают польские СМИ со ссылкой на местные власти.

Выяснилось, что получатели не соблюдают необходимые законы и обходят их хитроумными мошенническими способами.

Ранее власти Польши уже сообщили, что ужесточат закон о пребывании украинских беженцев в стране.

Напомним, накануне Эстония поставила на контроль всех прибывающих украинцев, так как резко выросло число жалоб на бесконтрольное расходование государственных средств на беженцев.

Симферополь, Валентин Карамазов

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