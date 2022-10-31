«К сожалению, повреждения критические» – в Черновцах уничтожен важнейший энергообъект всей Украины

Удар, который нанесли по объекту энергетической инфраструктуры в Черновицкой области, повлёк критические последствия для всей энергосистемы Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк.

«Произошло обширное возгорание... К сожалению, констатируем очень значительные повреждения, я бы сказал критические. При этом жизни и здоровью людей ничего не угрожает», – доложил Запаранюк.

Ранее глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что «жителей Киевской области ждут очень сложные вечер и завтрашний день».

Между тем, украинский оператор энергосетей ДТЭК сообщило том, что у него уже не осталось запасного оборудования взамен вышедшему из строя. То, что было на складах, использовали для восстановления энергетики после предыдущих ударов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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