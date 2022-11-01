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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Вторник, 1 ноября 2022, 14:43 мск

Новости Крым

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Американский генерал обещает Украине вернуть Крым следующим летом

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес пообещал Украине вернуть Крым к концу лета 2023 года. Ранее генерал был более оптимистичен.

Как уже сообщал «Новый День», в середине октября тот же Ходжес заявлял, что ВСУ «войдут на полуостров» к концу текущего года. Теперь его прогнозы отодвинулись на несколько месяцев.

Но генерал не теряет оптимизма и утверждает, что в течение ближайших недель ВСУ сделают шаг к «освобождению» полуострова.

Правда, для этого, по его мнению, нужно, чтобы США предоставили Украине танки Abrams, а Германия – танки Leopard. Но пока эти страны с подобными поставками не спешат.

Напомним, ранее в США заявили, что Украина должна отказаться от части территорий, чтобы мир избежал третьей мировой войны.

Киев, Платон Ефимчук

© 2022, РИА «Новый День»

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