У владельца дельфинария, выбросившего афалин, изъяли других животных

У владельца дельфинария, выбросившего море четырех беспомощных афалин, изъяли других животных.

Как уже сообщал «Новый День», в среду, 2 ноября, на пляже возле Парка Победы в море выбросили 4 афалин. Их хозяин заявил, что ему надоело кормить животных. По факту жесткого обращения с животными возбуждено уголовное дело.

В дельфинарии, где раньше содержались выброшенные афалины, обнаружили 7 северных морских котиков.

«После вопиющего случая с дельфинами специалисты сразу начали говорить, что животные находятся в опасности», – заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Котиков в специально оборудованных машинах перевезли на базу Коктебельского дельфинария.

«После переезда животным будет обеспечено содержание, питание и ветеринарный уход на необходимом для них уровне. Это было обязательным условием передачи котиков», – подчеркнул градоначальник.

Поиски унесенных в море дельфинов сегодня продолжатся.

Севастополь, Лиана Макоба

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