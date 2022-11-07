В Севастополе продолжаются поиски выброшенных дельфинов

В Севастополе продолжаются поиски выброшенных в море дельфинов.

Как уже сообщал «Новый День», в среду, 2 ноября, на пляже возле Парка Победы в море выбросили 4 афалин. Их хозяин заявил, что ему надоело кормить животных. По факту жесткого обращения с животными возбуждено уголовное дело.

Дельфинов пытаются найти с 3 ноября.

«Ученые, неравнодушные севастопольцы и волонтеры вели наблюдения на береговой полосе севастопольских бухт, – рассказал губернатор Михаил Развожаев. – Координируют поисково-наблюдательные мероприятия МЧС, Севприроднадзор, пограничная служба, природоохранная прокуратура Севастополя. Все эти дни Севприроднадзор консультируется с Росприроднадзором и действует по согласованию с ним.

Севастопольцы проявляют себя очень активно, сообщают о том, где и когда они видят дельфинов. Наши специалисты отработали информацию о присутствии дельфинов в Стрелецкой бухте, в районе набережной Андрея Первозванного и в районе Дикой Омеги.

Каждое сообщение не остаётся без внимания, но пока результатов нет.

Вижу, что идет дискуссия на тему того, что раз дельфины не приплывают к берегу, то значит им хорошо и не надо их искать. Это не совсем так.

Специалисты говорят, что неизвестно были ли дельфины здоровы или больны, какой был уход за ними и как кормили. В данной ситуации им будет сложно восстановить естественные навыки охоты для самостоятельного добывания пищи. Возможно, будут случаи обнаружения афалин на мелководье в ослабленном состоянии. Нужно продолжать наблюдать, в особенности с береговой линии.

В случае ухода афалин за пределы Севастопольской бухты, они могут быть обнаружены сотрудниками ФИЦ ИнБЮМ, которые проводят круглогодичный мониторинг дельфинов во всей акватории Крыма.

Научные сотрудники считают, что необходимо продолжать наблюдения, так как первые дни будут самыми сложными для адаптации дельфинов, в случае их обнаружения важно видеть поведение и действия в открытом море, для принятия дальнейших решений. На сегодняшний день именно такой алгоритм действий специалисты считают наиболее целесообразным из-за того, что необходимой реадаптации дельфинов перед выпуском их в море – не было».

Горожан и туристов просят наблюдать за морем и сообщить, если заметят дельфинов, по номерам:

+7 (978) 670-48-18 и

+7 (978) 032-68-52

или на страницах Севприроднадзора и губернатора города в социальных сетях и Telegram.

Севастополь, Лиана Макоба

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