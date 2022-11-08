Стоимость экотехнопарка в Крыму выросла в 47 раз

В Белогорске сорвали рекультивацию полигона ТКО, теперь там планируют построить для мусора экотехнопарк. Но в 47 раз дороже.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Крыма Сергей Аксенов издал очередные распоряжения об определении единственного (то есть, без проведения конкурсных процедур) подрядчика На этот раз единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Экотехнопарк Белогорский район мощностью 500 тыс тонн/год (строительство)», определена публично-правовая компанию по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор». Цена контракта – 4 млрд 201 млн руб.

Эта же компания назначена и единственным подрядчиком по госконтракту по выполнению строительно-монтажных работ по объекту: «Экотехнопарк в Сакском районе мощностью 200 тыс тонн/год» (строительство). Цена – 1 млрд 772 млн рублей.

Следует пояснить, что компания-подрядчик не имеет отношения к строительству. Это «дочка» министерства природных ресурсов и экологии РФ, созданная в 2019 году, основной вид ее деятельности – «профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки».

На сайте оператора призывы: «Заполните форму и отправьте сообщение, мы передадим информацию ответственной инстанции». Здесь же – возможность зарегистрироваться на электронной торговой платформе и прочие подобные предложения.

Ее заявленная миссия – «Обеспечить реализацию норм законодательства в области обращения с ТКО в РФ, развивать и совершенствовать эту сферу». То есть это не строители, не утилизаторы, не переработчики пластика и прочего мусора. Это оператор-теоректик, фирма по распределению казенных денег, полученных от экологического сбора.

Напомним, что попытка рекультивации полигона ТКО в Белогорске имеет длинную историю. Нынешний ее этап начался в 2021 году, когда администрация Белогорска заключила договор более, чем на 90 млн руб с саратовским ООО «Экострой».

В феврале нынешнего года специалисты Южного межрегионального управления Росприроднадзора проверили работу ООО «Экострой» в Белогорске, по итогам которой выявили 22 нарушения законодательства. Установлено, в частности, несоблюдение проектной документации. Счетная палата РК проанализировала, как идет процесс, и тоже обнаружила массу серьезных нарушений.

Выявлены факты завышения стоимости материалов, работ, накладных расходов и сметной прибыли подрядчика. Эти «ошибки» привели к неэффективному расходованию минимум 60 млн рублей. Кроме того, при оплате выполненных работ не был учтен выданный подрядчику аванс, а это еще 65 млн. При этом работы были выполнены некачественно – в частности, нарушен технологический процесс формирования тела полигона. Графики рекультивации сорваны.

Согласно новому распоряжение Аксенова, подрядчик-теоретик, обязан выполнить работы по контракту в том же Белогорском районе собственными силами в объеме не менее 5%. Предельный срок, на который заключается новый контракт, – 31 декабря 2024 года. В итоге исполнитель должен получить в 46,7 раза больше денег, чем его саратовский предшественник. И параллельно создать аналогичный объект в Сакском районе.

Симферополь, Ольга Картошина

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