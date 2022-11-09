ФСБ сообщила о самом выскопоставленном украинском разведчике, задержанном в Крыму

Федеральная служба безопасности раскрыла подробности дела севастопольца Дмитрия Штыбликова, осужденного за госизмену. По данным ведомства, на сегодняшний день это самый высокопоставленный украинский разведчик-нелегал, разоблаченный в России.

Как уже сообщал «Новый День», в ноябре 2016 года 3 месяца были задержаны три предполагаемых украинских диверсанта – Дмитрий Штыбликов, Алексей Бесарабов и Владимир Дудко. По информации ФСБ, они планировали произвести серию взрывов на объектах Черноморского флота в Севастополе.

Позже сообщили, что Андрей Захтей и Дмитрий Штыбликов заключили досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой: они признали свою вину и дали показания, подтвердившие версию следствия о подготовке украинской разведкой серии взрывов в Крыму. Их дела были выделены из общего следствия.

В ноябре 2017 года Штыбликова приговорили к 5 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 200 тысяч рублей.

В апреле текущего года Южный окружной военный суд вынес ему второй приговор – за госизмену. Штыбликова приговорили к 19,5 года колонии строго режима (в этот срок включили и 5 лет, которые он должен был отсидеть по первому приговору) со штрафом в 200 тысяч рублей.

В ФСБ заявили, что Штыбликов был полковников Главного управления разведки минобороны Украины (ГУР МОУ) и в 2014 году, после вхождения Крыма в состав России, получил задание остаться на полуострове и получить гражданство России.

После оформления российского паспорта он устроился в одну из воинских частей Черноморского флота и, по версии спецслужб, передавал Киеву сведения, являющиеся государственной тайной, о деятельности воинских частей в Крыму.

В ФСБ отмечают, что ранее о задержании и осуждении украинских разведчиков в таком звании не сообщалось.

Сегодня Апелляционный суд утвердил вердикт, вныесенный Штыбликову. Приговор вступил в законную силу.

Севастополь, Олег Яковенко

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