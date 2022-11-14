В Севастополе обнаружили одного из пропавших дельфинов

В Севастополе обнаружили одного из дельфинов, выброшенных из частного дельфинария.

Как уже сообщал «Новый День», в среду, 2 ноября, на пляже возле Парка Победы в море выбросили 4 афалин. Их хозяин заявил, что ему надоело кормить животных. По факту жесткого обращения с животными возбуждено уголовное дело.

Дельфинов пытаются найти с 3 ноября. Сегодня, по всей видимости, нашли одного из них.

«Сегодня вечером на пляже в районе села Осипенко на берегу был найден мертвый дельфин.

По предварительной информации, возможно, это одна из наших 4 афалин – Зоя, – заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. – Сейчас на месте работает полиция, ветнадзор, специалисты Севприроднадзора и другие службы. Как только будет считан чип – мы получим 100% подтверждение.

Я напомню, что ученые, неравнодушные севастопольцы и волонтеры все эти дни продолжали вести наблюдения на береговой полосе севастопольских бухт.

Пока версия, что дельфинам будет сложно восстановить естественные навыки охоты для самостоятельного добывания пищи, к сожалению, подтверждается. Возможно, будут случаи обнаружения оставшихся афалин на мелководье в ослабленном состоянии. Нужно продолжать наблюдать, в особенности с береговой линии».

Севастополь, Лиана Макоба

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