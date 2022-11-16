«Ситуация исправлена»: США рекомендовали Киеву отказаться от мирных переговоров – Волкер

Недавнее предложение США Владимиру Зеленскому «умерить пыл» и показать мировому сообществу готовность Украины к компромиссам – больше не актуально. Украинскому президенту рекомендовано прекратить любые разговоры о мире.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер.

Напомним, ранее в Киев прилетал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и предложил Владимиру Зеленскому всерьез подумать о переговорах с Москвой и не выдвигать неисполнимых требований.

«Действительно, звучат определенные голоса о том, что нужно проводить переговоры раньше или позже. Но, думаю, администрация сейчас четко заявила, что такие разговоры нужно остановить и четко определила, что сейчас не время для переговоров. Путин не готов к переговорам, а президент Зеленский четко определил условия, которые он видит, что Россия должна оставить всю территорию Украины. Это условие, которое четко определено для переговоров. Так же, как и выплата репараций, привлечение к ответственности всех, кто совершал военные преступления и так далее», – рассуждает Волкер.

«Так что – ситуация такая: после визита в Киев Джейка Салливана Украине нужно было просигнализировать, что она готова к переговорам. Но сейчас ситуацию исправили как в Вашингтоне, так и в Киеве. То есть, сейчас не время для переговоров», – приводит слова Волкера «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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