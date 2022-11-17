Муж задержанной Екатерины Губаревой сообщил о её скором освобождении

Задержанная по делу об экономическом преступлении замглавы администрации Херсонской области по цифровизации и социальной политике Екатерина Губарева может выйти на свободу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в своём телеграм-канале сообщил её муж Павел Губарев, бывший «народный губернатор Донбасса», сейчас воюющий рядовым бойцом СВО.

«Вчера вечером моя жена Екатерина Губарева позвонила мне и сообщила, что сегодня будет на свободе. Ждем», – написал он.

О задержании Губаревой накануне сообщил RT со ссылкой на источник. Об этом же написал ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.

Отмечалось, что чиновницу задержали сотрудники МВД в рамках уголовного дела об экономическом преступлении и что с задержанной проводятся следственные действия. Екатерина Губарева была назначена на должность заместителя главы Херсонской области летом этого года.

До известия о задержании Екатерины Павел Губарев сообщил о её пропаже.

Симферополь, Иван Капустин

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