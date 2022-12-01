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Четверг, 1 декабря 2022, 15:43 мск

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Двое крымчан, работавших на турецком судне «Soya», остаются в египетской тюрьме

Двое крымчан, работавших на иностранном судне, остаются в египетской тюрьме.

Как уже сообщал «Новый День», 4 ноября во время разгрузки турецкого судна «Soya» в Александрии таможенники обнаружили среди прочего груза трамадол – сильное болеутоляющее, опиодный синтетический анальгетик. Согласно египетским законам, это вещество запрещено к ввозу. Поэтому судно арестовали, а вместе с ним и экипаж – трех болгар и пять россиян. Моряки заявляют: весь груз находился в опломбированных контейнерах, и они понятия не имели, что везут.
Две недели назад трое моряков вернулись на родину: это механик Павел Гусев из Казани, моторист Роман Воронцов из Севастополя и кок Алексей Погребняк из Керчи.
Еще двое керчан – 62-летний капитан Сергей Еремизин и 59-летний старпом Сергей Бутвенко остаются под стражей до суда, назначенного на середину декабря.

«Консульству удалось передать морякам лекарства и вещи, международная федерация транспортников предоставила адвокатов», – пишет «Mash на волне».

Симферополь, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

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