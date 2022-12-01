«Прославлял Русский мир» – священника Киево-Печерской лавры задержала СБУ

СБУ сообщила о возбуждении уголовного дела против священника Киево-Печерской лавры, который «прославлял Русский мир».
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины.
Также подозрение получили и «организаторы богослужения».
«В ходе досудебного расследования установлен факт противоправных действий одного из священнослужителей и его сообщников, участвовавших в этой службе. Это подтверждено соответствующими экспертными исследованиями», – утверждают в СБУ.
Ранее сегодня украинские силовики нагрянули с обысками и задержаниями в Свято Кирилло-Мефодиевский женский монастырь Украинской православной церкви в Закарпатье, где схватили и прогнали через полиграф два десятка монахинь.
Напомним, массовые облавы СБУ на монастыри и церкви УПЦ проходят по всей Украине. Захваченных священников киевский режим хочет обменять на своих военнопленных.
Симферополь, Валентин Карамазов
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