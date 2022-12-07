В Киеве заявляют о работе украинских диверсантов рядом с аэродромами РФ в глубоком тылу

Теракты и диверсии на стратегических военных объектах в глубине РФ будут производиться как дальними ударными беспилотниками с территории Украины, так и малыми БПЛА, которые будут запускать «на месте» диверсионные группы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом во Львове заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж.

«Это уже конкретные сигналы Российской Федерации, что удары могут наносится на ее территории. Самый эффективный способ уничтожения ракет и авиации, которые являются носителем, которые бьют по нам, нашей инфраструктуре, по энергетике – эта причина там. Мы выбрали тактику, чтобы искать эти точки, где они концентрируют и авиацию ракетную, и ракетные комплексы, и морские силы. Поэтому в данной ситуации срабатывают модели, которые связаны с беспилотниками, которые могут наносить удары на большие расстояния», – сказал генерал.

«Второе – это могут работать специальные подразделения, запускать там, на месте, для того, чтобы применить эффективные беспилотные летательные аппараты, которые не фиксируются фактически системами ПВО. Понятно, что Российская Федерация не имеет там систем защиты, потому что считает, что у нас нет возможности наносить там удары», – приводит слова Маломужа «ПолитНавигатор».

Напомним, украинские беспилотники, по данным Минобороны, пытались атаковать аэродромы под Саратовом и Рязанью 5 декабря. На следующий день беспилотник ударил по нефтенакопителю в районе курского аэродрома, а результате чего вспыхнул пожар. Ликвидировать возгорание удалось только сегодня, 7 декабря. «Больше суток с огнем боролись свыше 200 человек из аварийно-спасательных подразделений МЧС, противопожарной службы Курской области, министерства обороны, РЖД и других ведомств. Пострадавших нет», – написал курский губернатор Роман Старовойт в своем Telegram.

Симферополь, Валентин Карамазов

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