В Киеве после атак по российским аэродромам в Саратовской, Рязанской и Курской областях грозят нанести удары по другим целям в России, даже в Сибири. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на неназванного советника украинских властей по вопросам обороны.

«У нас нет ограничений по дистанции, и скоро мы сможем достигать любых целей на территории России, в том числе в Сибири», – заявил собеседник издания. Он допустил повторение атак, подобных недавним атакам беспилотников на три российских аэродрома.

Как отметил анонимный «советник», использовавшиеся для атак беспилотники не являются ни разработкой «Укроборонпрома», ни модифицированными советскими дронами. Эти аппараты, по его словам, стали плодом совместной инициативы украинского кабмина и частного сектора.

Газета приводит мнение украинского инженера, якобы участвующего в создании беспилотников для ВСУ, что данные дроны могли лететь со скоростью, близкой к скорости звука, а замена оригинальной камеры советского реактивного беспилотника Ту-141 позволила бы перемещать 50-100 кг взрывчатого вещества. Об этом сообщает РИА «Новости».

Вместе с тем, как отметил неназванный «советник», атаки с помощью беспилотников не помогут Украине одержать победу в конфликте, однако могут оказать влияние на проводимые киевским режимом «операции по оказанию влияния» на российской территории, которые «Запад отказывается поддерживать».

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк анонсировал новые удары вглубь территории России. В свою очередь, неназванный высокопоставленный украинский чиновник подтвердил газете Washington Post, что за атаками на две базы стратегических бомбардировщиков в Энгельсе (Саратовская область) и Дягилево (Рязанская область) стоит Украина. «Это были украинские беспилотники – очень успешные, очень эффективные», – сказал собеседник издания. Подробности он не привел. Официально Киев свою причастность к этим ударам не признавал.

Напомним, украинские беспилотники, по данным Минобороны, пытались атаковать аэродромы под Саратовом и Рязанью 5 декабря. На следующий день беспилотник ударил по нефтенакопителю в районе курского аэродрома, а результате чего вспыхнул пожар. Ликвидировать возгорание удалось только сегодня, 7 декабря. «Больше суток с огнем боролись свыше 200 человек из аварийно-спасательных подразделений МЧС, противопожарной службы Курской области, министерства обороны, РЖД и других ведомств. Пострадавших нет», – написал курский губернатор Роман Старовойт в своем Telegram.

Москва, Наталья Петрова

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