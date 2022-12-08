В Крыму решили не реставрировать уникальный памятник, построенный 700 лет назад

В Крыму решили отказаться от капитальной реставрации башни Константина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», построенная почти 700 лет назад башня начала а быстро разрушаться в 2016 году: часть древней кладки обвалилась, следующей весной процесс разрушения ускорился. Башню укрепили подпорками, зацементировали кладку слабым цементным раствором, чтобы приостановить дальнейшее обрушение, и огородили территорию вокруг железным забором. Тогдашний градоначальник Сергей Фомич обещал до конца 2018 года подготовить проект полноценного ремонта башни, а саму реставрацию провести в 2019-20 годах – раньше появления денег на эти цели в бюджете не ждали.



В 2019 году из стены бастиона у башни Константина пропали пушечные ядра. Потом у самого забора, огораживающего полуразрушенную достопримечательность, возвели трансформаторную будку. А к реставрации таки не приступили.

Прошло еще 2 года. Минувшей весной в администрации города заявили, что 6 объектов культурного наследия федерального значения, находящиеся на территории Феодосии, нуждаются в срочных мерах по консервации и недопущению дальнейшего разрушения. В числе прочего назывались башня Фомы, башня Константина, башня Джиованни Ди Скаффо. И заявлялось, что проводятся работы по организации первоочередных противоаварийных работ (консервации) башни Константина, после чего планируется выполнить работы по её реставрации.

И вот теперь РИА Новости Крым со ссылкой на местное управление капстроительства сообщает, что от капитальной реставрации решили отказаться: проведут только более скромные противоаварийные работы. Объемы и сроки пока не уточняются, так как в городском бюджете денег на эти цели нет и придется просить средства у республиканских властей.

«Тем временем древняя башня по ночам становится туалетом для равнодушных к истории граждан», – отмечает агентство.

Феодосия, Лиана Макоба

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