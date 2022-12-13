Признание Ангелы Меркель в том, что она подписывала Минские соглашения в 2015 году не для их выполнения Украиной, а с целью дать киевскому режиму время на перевооружение, – пугает своей откровенностью.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.

«Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения не были всерьёз и были подписаны, чтобы дать Украине время, чтобы в каком-то смысле подготовиться к возможному военному развитию. Пугает, с какой откровенностью госпожа Меркель об этом говорит», – сказал Штрахе.

Тем временем, по мнению китайской газеты Global Timеs, слова Меркель свидетельствуют о том, что западные страны изначально не планировали содействовать выполнению «Минских соглашений». А Запад никогда не считал Россию партнером по диалогу.

Ранее президент Белоуссии Александр Лукашенко охарактеризовал поведение Ангелы Меркель как «мерзкое и мелкое».

Симферополь, Валентин Карамазов

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