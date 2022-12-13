Признание экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель сорвало с Запада последнюю маску дружественности. Оно показало, что никаким договорённостям с Европой и США нельзя верить, пишет Global Times.

Напомним, Меркель призналась, что целью принятия Минских соглашений 2015 года было время для перевооружения Украины, а не защита населения Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сказал, что разочарован заявлением Меркель. В Госдуме призвали знавших о намеренном неисполнении соглашения Германию и Францию выплатить компенсацию жителям Донбасса за геноцид со стороны киевского режима.

Издание отметило, что Россия всегда стремилась к диалогу с Европой, но в ответ получала лишь «маску дружественности». Потому что Запад всегда рассматривал Россию только как угрозу за то, что общество развивалось не по западным стандартам. Доверие России к Западу и так упало до нового минимума, а признание Меркель полностью лишило Москву стремления к построению нового диалога.

«Признание Меркель также показало, что некоторые западные страны, в частности США, вообще не выполняют договорные обязательства. Любое соглашение рассматривается как полезное, пока может продвигать интересы США. В противном случае Вашингтон всегда может от него отказаться», – говорится в статье.

Президент Сербии Александр Вучич отметил, что заявление Меркель полностью меняет картину событий на Донбассе с 2014 года. А главный сигнал этого признания: Западу нельзя доверять.

Пекин, Наталья Рязанова

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