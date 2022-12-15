Генштаб ВСУ исключил «рождественское перемирие»

Киевский режим не собирается прерывать военные действия в новогодние праздники.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на брифинге в Киеве заявил представитель Генштаба ВСУ Алексей Громов.

По его словам, обстрелы Донбасса не прекратятся ни на один день – до «полного изгнания оккупантов».

«Я считаю, что полное прекращение огня с нашей стороны будет только тогда, когда ни одного оккупанта не останется на нашей земле», – отрезал он.

Напомним, сегодня украинский главнокомандующий пожаловался на фактор «русского царя» и заявил, что проводить новые большие наступательные операции невозможно.

Симферополь, Валентин Карамазов

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