В Севастополе стали меньше покупать, но больше есть вне дома

В Севастополе продолжается снижение оборота розничной торговли.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после существенного роста в 2021 году, когда по итогам года показатель увеличился на 32%, а в отдельные месяцы – на 60% – 83%, в начале 2022-го наступила стагнация. С января по март товарооборот прирастал на десятые доли процента, а потом показатели пошли вниз.

Самым провальным оказался май, когда сокращение составило почти 17% к аналогичному прошлогоднему периоду. В октябре снижение оценено в 14,3%. А в целом за январь – октябрь товарооборот снизился на почти на 11%.

Чего не скажешь об оборот общественного питания. По итогам деятельности ресторанов, кафе, баров, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций, осуществляющих поставку продукции общественного питания этот показатель январе-октябре 2022-го составил 8 млрд 816 млн рублей или 122,6% (в сопоставимых ценах) к январю-октябрю 2021-го.

Особенно удачным оказался апрель, когда был отмечен рост на 38%, в мае – на 29,4%, в июне – на 32,8%.

Любопытно, что в это же время севастопольские рестораты сообщили о сокращении в 2 раза посещаемости своих заведений. А в июле появилась информация о существенном падении выручки в предприятиях общепита – по оценке владельцев на 30% – 70%.

Крымстат зафиксировал в этом месяце рост оборота общепита почти на 22%.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»